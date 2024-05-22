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Aziz Yıldırım'dan başkanlık açıklaması: Fenerbahçe şampiyon olursa çekilirim

Aziz Yıldırım'dan başkanlık açıklaması: Fenerbahçe şampiyon olursa çekilirim
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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin şampiyon olması durumunda başkan adaylığından çekileceğini duyurdu.

Aziz Yıldırım: "Jose Mourinho ile yüz yüze 2 saat konuştuk. Rahmetle andığım Süleyman Seba'yla başkanlık yaptım, yanlış yapıyorlar, yalan söylüyorlar. Ayıp olur. Buradan Sayın Başkan Hasan Arat'a da söylüyorum; 7 milyona getirebiliyorsa biz aradan çekilelim ama bıraksınlar bu işleri. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Birbirimize saygılı olacağız. Varsa böyle bir bütçeleri biz çekiliriz problem değil. Mourinho'ya da söyleriz 'Anlaşmışsın' diye. Mourinho bana söyledi; 'Beşiktaş'ta 2 kişi geldi onlarla epey sohbet ettik spor üzerine' diye. Bunlardan biri de Hasan Arat'mış. Gereksiz şey yapıyorlar."

"ŞAMPİYON OLURSAK ÇEKİLİRİM"

Aziz Yıldırım: "Şampiyonluğu inşallah kazanırız. Kazanırsak ben adaylıktan çekilirim, Fenerbahçe mutlu olsun. Benim mutluluğum önemli değil. Hiç kimse benim kadar Fenerbahçeli değildir, onu bilsinler."

"KİM ANTRENÖR YAPTI ONU?"

Aziz Yıldırım: "İsmail Kartal'a Fenerbahçe'de 15 sene çalışma imkanını kim sağladı? Kim antrenör yaptı onu? Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol takımının antrenörü kim yaptı? Ona cevap vereceğim, merak etmeyin. Şu maç geçsin, inşallah şampiyon oluruz. Ona göre konuşuruz."

 

 

Etiketler Aziz yıldırım adaylık çekilme
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