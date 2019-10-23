Babel, Muslera, Andone ve Nzonzi Real Madrid mağlubiyetini değerlendirdi

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e tek golle mağlup olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel maç sonunda açıklamalar yaptı.

İlk yarıdan kaçan fırsatlara vurgu yapan Babel, "Açıkçası ilk yarıda fırsatlar yakaladık. İki gol fırsatı bulduk, bunları atsak daha farklı şeyler konuşurduk. Biri hata yaptığında bu seviyede rakip değerlendiriyor ve biz de bunu yaşadık." dedi.

Grupta üç maç daha oynayacaklarına dikkat çeken Ryan Babel, "Bu seviyede siz atmazsanız, rakip atar. Üç maçımız var ve biz Galatasarayız. Bu maçları kazanacak gücümüz var" şeklinde konuştu.

MUSLERA: KAZANMANIN KURALI AÇIK

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 1-0 mağlup olan Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kötü oynamadıklarını vurgulayan Muslera, "Şampiyonlar Ligi'nde kazanmanın kuralı açık; bu tip maçlarda yakaladığınızı atacaksınız ve hata yapmayacaksınız. Kötü oynamadık ama kaybettik. Hala şansımız var ama bu konulara dikkat etmeliyiz" dedi.

Fernando Muslera sözlerini "Dört tane net pozisyon bulduk, bunları atmanız lazım. Thibaut Courtois'yı da tebrik etmek lazım. Bu seviyede atamazsanız, sonuç gelmez. Büyük takımsınız, beklentiler büyük ve dakikalar azaldıkça oyun uzun topa dönüyor. İş buraya gelmeden gol bulmanız gerekiyor. Şimdi önümüzdeki maçlarda iyi işler yapmalıyız" ifadeleriyle tamamladı.

ANDONE: PES ETMEYECEĞİZ

Takımının çok iyi bir mücadele sergilediğini söyleyen Florin Andone, 1 puanı hak ettiklerini vurguladı.

Birçok pozisyon bulduklarını ancak değerlendiremediklerinden basheden Rumen golcü, "Bugün maça bakıldığında tüm takımı tebrik etmek istiyorum. İlk dakikadan son dakikaya kadar isteyen, koşan, mücadele eden bir Galastasaray vardı. Buradan en azından 1 puanla ayrılmayı hak ediyorduk. Pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik." dedi.

Galatasaray olarak pes etmeyeceklerini belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Biz Galatasaray'ız, çok büyük bir camiayız. Galatasaray'ın karakterinde pes etmek yok. Son maça kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Hala şansımız devam ediyor. Bu maçta gösterdiğimiz hırsı bütün maçlarda göstermemiz gerekiyor. O mücadeleyi gösterirsek her şey devam eder." ifadelerini kullandı.

NZONZI: BİREYSEL HATALAR YAPTIK

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Steven N'Zonzi, 1-0 kaybedilen Real Madrid maçı sonrası açıklamalar yaptı.

GSTV'ye konuşan N'Zonzi, "Tabii burada kaybettik ancak yaptıklarımız yeterli değildi. Birçok fırsat yakaladık ancak sonrasında birkaç kişisel hatadan ötürü kalemizde gol gördük. Ancak, takım olarak iyiydik." ifadelerini kullandı.

Kalan 3 maç ile ilgili düşünceleri sorulan Fransız orta saha, "Bundan sonraki süreç zor olacak ama kazanmak için fırsatlarımız olacak. Bunun için tüm mücadelemizi ortaya koymamız gerekiyor. Evimizde oynayacağımız Club Brugge maçı çok önemli. Deplasmanda da ne yapacağımızı göreceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

