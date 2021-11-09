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Bardak taştı! Ronaldo ayrılıyor

Bardak taştı! Ronaldo ayrılıyor

Sezona iyi başlayan ancak peş peşe mağlubiyet alan Manchester United'da Ronaldo takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Manchester City'ye karşı alınan 2-0'lık yenilgi bardağı taşıran son olay oldu. Ole Gunnar Solskjaer'le bir türlü yolları ayırmayan Kırmızı Şeytanlar, faturasını ağır ödüyor. Manchester United, son 6 maçta 1 galibiyet alabildi.

ŞART KOŞTU
Real Madrid'e yakın İspanyol AS gazetesi, bomba bir haber ortaya attı. Ronaldo, bu sezon Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması halinde yönetime ayrılacağını iletti.

YOL ARANIYOR
Hocaya biraz daha sabretmek isteyen United, Ronaldo'yu takımda tutmanın yollarını arıyor. 36 yaşındaki star, bu sezon adeta tek başına takımın skor yükünü çekti.

Etiketler ronaldo ayrılık karar
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