Bayern Münih Kerem Aktürkoğlu'nu istiyor

Galatasaray'da yaptığı çıkışla taraflı tarafsız herkesi etkileyen Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri artmaya devam ediyor.

Son dakika: 3. Lig ekibi Erzincan'dan Galatasaray'a transfer olarak kariyerinde müthiş bir sıçrama yapan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da yakaladığı performansla dudak ısırtmaya devam ediyor. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun adı Avrupa'nın devleriyle anılıyor. Son çıkan dedikodu ise herkesi şaşırttı. Dünyanın en büyük takımı olarak gösterilen Bayern Münih'in Kerem'i takıma katmak için devrede olduğu öğrenildi.

19 MİLYON EURO

Sarı-Kırmızılılar'ın Ocak ayında Kerem'i bırakmaya niyeti yok. Ancak ara transfer döneminde gelebilecek astronomik bir teklifin reddedilme ihtimali de düşük görünüyor. Galatasaray yönetimi devre arasında Kerem'i minimum 19 milyon Euro gibi bir teklife bırakabilir.