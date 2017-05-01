Beijing Guoan'da Burak Yılmaz depremi !

Burak Yılmaz'ın sakatlığı ciddi mi? Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan'da oynayan Milli forvet Burak Yılmaz hakkında takımın teknik direktörü Jose Manuel Gonzalez'den sakatlık açıklaması geldi.



Burak Yılmaz'ın sakatlığı hakkında konuşan Gonzalez, ''Burak Yılmaz'ın sakatlığı hala sürüyor. İyileşme döneminde ama ne zaman sahalara döneceği belirsiz. Burak'ın yerine Soriano oynuyor ve Soriano şu an takımın ilk forveti durumunda'' dedi.



31 yaşındaki Milli forvet, son 2 hafta Tianjin Quanjian ve Liaoning FC maçlarında forma giymemişti. Sezona çok iyi başlayan Burak Yılmaz, ilk 5 maçta 4 gol ve 1 asist üretmişti.