CANLI MAÇ BURSASPOR - GALATASARAY / MAÇTA 2 GOL VAR !
Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı şoku !
Fenerbahçe'den Bruma'ya bomba teklif !
Galatasaray, Jeremain Lens'i istiyor
Adriano’nun kitabı yazıldı
Adriano’nun kitabı yazıldı
Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Derbinin İddaa oranları açıklandı ! Favori...
Derbinin İddaa oranları açıklandı ! Favori...
Moussa Sow'dan müthiş istatistik
Moussa Sow'dan müthiş istatistik
Beşiktaş’ın belalısı Cengiz Ünder
Beşiktaş’ın belalısı Cengiz Ünder
Şenol Güneş taraftarlardan özür diledi
Şenol Güneş taraftarlardan özür diledi
UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev ! Real Madrid...
UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev ! Real Madrid...
Fikret Orman: ''Dünyanın en büyüklerinden olacağız''
Fikret Orman: ''Dünyanın en büyüklerinden olacağız''
  1. 01 Mayıs 2017 19:30

Beijing Guoan'da Burak Yılmaz depremi !

Beijing Guoan Teknik Direktörü Jose Manuel Gonzalez'den Burak Yılmaz açıklaması geldi.

Beijing Guoan'da Burak Yılmaz depremi !
A+ A-

Burak Yılmaz'ın sakatlığı ciddi mi? Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan'da oynayan Milli forvet Burak Yılmaz hakkında takımın teknik direktörü Jose Manuel Gonzalez'den sakatlık açıklaması geldi.

Burak Yılmaz'ın sakatlığı hakkında konuşan Gonzalez, ''Burak Yılmaz'ın sakatlığı hala sürüyor. İyileşme döneminde ama ne zaman sahalara döneceği belirsiz. Burak'ın yerine Soriano oynuyor ve Soriano şu an takımın ilk forveti durumunda'' dedi.

31 yaşındaki Milli forvet, son 2 hafta Tianjin Quanjian ve Liaoning FC maçlarında forma giymemişti. Sezona çok iyi başlayan Burak Yılmaz, ilk 5 maçta 4 gol ve 1 asist üretmişti.

Sporx

burak yılmaz , Beijing Guoan , ameliyat