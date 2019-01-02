Belhanda, Monaco'ya transfer olacağı iddialarını yalanladı

Devre arası transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray için Fransa'dan flaş bir Younes Belhanda iddiası geldi.

Fransız Le10Sport sitesinin haberine göre Fransa Ligi'nde zor günler geçiren Monaco, Younes Belhanda ile büyük oranda anlaştı.

BELHANDA TAMAM, GALATASARAY BEKLENİYOR

Belhanda'nın Monaco'yu kabul ettiği, Fransız ekibinin de Galatasaray ile anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Thierry Henry yönetimindeki Monaco, sezonun ikinci yarısında toparlanmak için harekete geçerken Chelsea'den ayrılması beklenen Cesc Fabregas ile de görüşme halinde.

BELHANDA HABERLERİ YALANLADI

Öte yandan çıkan transfer haberleriyle ilgili olarak Belhanda'dan flaş bir açıklama geldi.

Yahoo Fransa'ya konuşan Belhanda, Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir planının olmadığını söyledi.

Galatasaray'da mutlu olduğunu dile getiren Belhanda, "Transfer durumum çok basit. Galatasaray'la 2 yıllık daha sözleşmem var. Sakatlanmıştım ama iyi çalıştım ve iyileştim. Yeniden rekabet etmek için sabırsızlanıyorum. Adım her transfer döneminde gündeme geliyor. Bu durum bana keyif veriyor ancak şu anki durumum çok basit. Kimseyle transfer pazarlığı yapmıyorum. Ne Fransa'dan ne de Katar'dan bir takımla. Galatasaray'dan ayrılmayı hiç istemedim ve şu an da böyle bir fikrim yok. Sözleşmem devam ediyor ve burada mutluyum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıkarken 5 asist kaydetti.

