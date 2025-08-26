  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Beşiktaş aradığı stoperi Juventus'ta buldu

Beşiktaş aradığı stoperi Juventus'ta buldu

Beşiktaş aradığı stoperi Juventus'ta buldu
Güncelleme:

Beşiktaş, Juventus'un 25 yaşındaki stoperi Tiago Djalo ile anlaşma sağladı. Portekizli futbolcu, bu akşam İstanbul'a gelecek.

Transfer çalışmalarını sürüdüren Beşiktaş stoper hattına da bir takviye yapıyor. Siyah-beyazlılar, Juventus'un 25 yaşındaki stoperi Tiago Djalo için kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağladı. Portekiz vatandaşı olan genç stoper geçen sezonu Porto'da kiralık olarak geçirdi ve 17 maça çıktı. Bu akşam İstanbul'a gelecek olan Djalo, yarın sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi imzayı atacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Tiago Djalo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Tiago Djalo’yu taşıyan uçak bu akşam 19.00’da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır." denildi.

Beşiktaş, El Bilal Toure'yi KAP'a bildirdiBeşiktaş, El Bilal Toure'yi KAP'a bildirdiTrendyol Süper Lig

 

DHA

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş juventus
