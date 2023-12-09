Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı.

Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Süper Lig’in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Bu önemli mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın 4. hakemi Volkan Bayarslan olacakken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Yankaya’ya AVAR’da Mustafa İlker Coşkun ile Süleyman Özay eşlik edecek.

TARAFTARA DEPLASMAN YASAĞI KALDIRILDI

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine 1814 Fenerbahçe taraftarının alınmasına karar verdi. İki ezeli rakip arasında 2 Nisan 2023'te Kadıköy'de oynanan maça Beşiktaş seyircisi alınmamıştı.



İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününde yer alabileceğini açıkladı.

15'İNCİ HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak karşılaşmalar ve görev alacak hakemler şöyle:

CUMA

20.00 Galatasaray - Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

CUMARTESİ

13.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay

16.00 Samsunspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

PAZAR

13.30 İstanbulspor - Alanyaspor: Cihan Aydın

16.00 Başakşehir FK - Hatayspor: Burak Şeker

16.00 Kayserispor - Pendikspor: Turgut Doman

19.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Arda Kardeşler

PAZARTESİ

20.00 Konyaspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

İHA