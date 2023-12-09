Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı.
Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.
Süper Lig’in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Bu önemli mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın 4. hakemi Volkan Bayarslan olacakken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Yankaya’ya AVAR’da Mustafa İlker Coşkun ile Süleyman Özay eşlik edecek.
TARAFTARA DEPLASMAN YASAĞI KALDIRILDI
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine 1814 Fenerbahçe taraftarının alınmasına karar verdi. İki ezeli rakip arasında 2 Nisan 2023'te Kadıköy'de oynanan maça Beşiktaş seyircisi alınmamıştı.
İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününde yer alabileceğini açıkladı.
15'İNCİ HAFTANIN HAKEMLERİ
Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak karşılaşmalar ve görev alacak hakemler şöyle:
CUMA
20.00 Galatasaray - Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
CUMARTESİ
13.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
16.00 Samsunspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
PAZAR
13.30 İstanbulspor - Alanyaspor: Cihan Aydın
16.00 Başakşehir FK - Hatayspor: Burak Şeker
16.00 Kayserispor - Pendikspor: Turgut Doman
19.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Arda Kardeşler
PAZARTESİ
20.00 Konyaspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
İHA
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