Beşiktaş Gignac'ı bitiriyor

Ligin başlamasına 10 gün kala Siyah-Beyazlılar’da transfer harekatı hız kazandı. Başkan Fikret Orman çalışmalarla bizzat ilgilenirken, Lens’in ardından gündemde forvet takviyesi var.

Başkan tüm şartları zorlayacak

Uzun süredir Negredo ile görüşmelerini sürdüren hatta kulübü Valencia’yı da ikna eden Kartal, İspanyol oyuncudan bir türlü cevap alamadı. Negredo, İspanya ve İngiltere’de başka takımlarla görüşürken Beşiktaş’ı yedekte tutuyor. Kartal ise oyuncunun bu tutumundan sıkıldı. Beşiktaş’ın forvet listesinde artık 1 numada Gignac var. 2 senedir Tigres forması giyen ve müthiş bir gol istatistiği olan Fransız yıldız için Meksika kulübüne yeni teklif yapılacak. Başkan, Gignac’ı takıma kazandırmak için tüm şartları zorlayacak.