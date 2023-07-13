Beşiktaş ile anlaşma aşamasına gelen Tadic'le ilgili olumlu haber

Ajax ile sözleşmesini feshedecek Dusan Tadic, Beşiktaş'a gelmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, gündemine aldığı Dusan Tadic'ten olumlu yanıt aldı.

TAKIMIN KALİTESİNDEN MEMNUN DEĞİL

Takımın kalitesinden memnun olmadığını yönetime belirten Tadic, sözleşmesini feshederek Beşiktaş'a imza atacak. Yönetimin de bu talebe olumlu yanıt verdiği bilinirken, menajeriyle görüşme yaptığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ İLE UFAK PÜRÜZLER KALDI

Beşiktaş, 34 yaşındaki futbolcuya 2 milyon Euro'dan 2+1 yıllık kontrat önerdi. Tadic, siyah-beyazlılardan 4 milyon Euro yıllık ücret istiyor. Yıldız oyuncunun Beşiktaş'a gelmesi için yoğun çaba harcayan eski Beşiktaşlı Tosic'in ikna için araya girdiği öğrenildi.