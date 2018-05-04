Beşiktaş PFDK’ya sevkedildi !

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen sahaya gelmemesi suretiyle “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü’nün 8/1. maddesi ile Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ’I HANGİ CEZALAR BEKLİYOR?

Fenerbahçe ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçına çıkmayan Beşiktaş’ı ağır cezalar bekliyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşına siyah-beyazlı kulübün çıkmaması üzerine hakem Mete Kalkavan mücadeleyi tatil etti. Nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Ziraat Türkiye Kupası Statüsü’nün maça çıkmama durumuyla ilgili verilecek cezaları düzenleyen ilgili maddesinin hükmüne göre Beşiktaş Kulübü bu durumda hükmen mağlup sayılacak. Organizasyondan ihraç edilecek. Siyah-beyazlı ekip, gelecek sezon da Türkiye Kupası’na katılamayacak ve kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili de her hangi bir talepte bulunamayacak.

Statü ne diyor?

Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor:

“Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası’nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası’nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.”

ZTK statüsü Beşiktaş’ı eliyor

Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası Statüsü’nün maça çıkmama durumu ile ilgili verilecek cezaları düzenleyen maddesine göre Beşiktaş, hükmen mağlup sayılacak. ZTK’dan ihraç edilecek olan Beşiktaş, gelecek sezon kupaya katılamayacak ve ticari haklardan elde ettiği gelirin dağılımı ile ilgili de talepte bulunamayacak.

Kupa finali Diyarbakır’da

Ziraat Türkiye Kupası’nda final müsabakası 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır’da oynanacak. Kupada finale kalan ilk takım Galatasaray’ı eleyen Teleset Mobilya Akhisarspor olmuştu.

Ne olmuştu?

Soyunma odasında ilk müdahalesi yapılan Şenol Güneş daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. 1 gün müşahede altında tutulan teknik adam daha sonra taburcu olmuştu. Olaylı derbinin ardından Beşiktaş resmi sitesinden bir açıklama yaparak sahaya çıkmayacaklarını açıklamıştı.