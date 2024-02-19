Beşiktaş resmen duyurdu: O isimle yollar ayrıldı

Beşiktaş Kulübü, Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş, Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol Şube Sorumlumuz Sayın Umut Tahir Güneş'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Umut Tahir Güneş'e verdiği emekler için camiamız adına teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Güneş, Ahmet Nur Çebi yönetiminde de basketboldan sorumlu yönetici olarak görev yapmıştı. Hasan Arat'ın başkan seçilmesiyle beraber görevinden istifa eden Güneş, 21 saat sonra tekrar eski görevine geri dönmüştü.