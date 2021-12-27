Beşiktaş, son dakikada yıkıldı!

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, son dakikada yediği gol ile Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak ligin ilk devresini 7. sırada bitirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Önder Karaveli, Göztepe maçının ilk 11'ine göre bir zorunlu değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Karaveli, Konyaspor maçında kart cezalısı Rosier'in yerine Umut Meraş'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Beşiktaş, karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Umut Meraş, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Larin ve Batshuayi 11'iyle başladı.

Siyah-beyazlı ekipte Alex Teixeira, Georges-Kevin N'Koudou, Mert Günok ve Necip Uysal, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Ev sahibi ekip ise karşılaşmaya Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Mpoku, Bytyqi ve Cikalleshi 11'iyle başladı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada Konyaspor, 90'da bulduğu golle 1-0 kazanmayı başardı. Sol kanattan gelen orta sekerek diğer kanada açıldı. Son çizgiye inen Nejc Skubic, bekletmeden ortasını yaptı ve kale önünde güzel bir vuruş yapan Ahmed Hassan golünü atmayı başardı.

Son düdükle beraber Beşiktaş'ı 1-0 yenen Konyaspor, üst üste 4. galibiyetini aldı ve 39 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Beşiktaş ise 28 puanla 7. sırada kaldı.