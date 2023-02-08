Beşiktaş transferi açıkladı, Kayserispor tepki gösterdi

Beşiktaş'ın Onut Bulut ile sözleşme imzaladığını duyurmasının ardından Kayserispor'dan tepki gecikmedi.

Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi geldi. Geçtiğimiz günlerde Kayserispor ile yeni sözleşme imzalayan yıldız oyuncu, siyah-beyazlı ekibe resmen transfer oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Onur Bulut ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"

"FUTBOLCUYU AYARTMAKTAN..."

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, "Futbolcumuz Onur Bulut, Avukatı marifetiyle kulübümüze tek taraflı fesih bildirimi yapmıştır. Ancak belirtmek isterim ki, TFF'ye sunulan sözleşmede futbolcumuza tek taraflı fesih hakkı tanınmamıştır. Oyuncumuzun çıkış bakiyesi olduğunu düşünen BÜYÜK kulüplerin sözleşmeyi dikkatle incelemesini, aksi halde futbolcuyu ayartmaktan suçlu duruma düşeceklerini hatırlatırız"

"BEŞİKTAŞ KULÜBÜ’NÜN YAPTIĞI BU YAKIŞIKSIZ PAYLAŞIMI KINIYORUM"

“Ülkenin 7 gün yas ilan ettiği bir ortamda Beşiktaş Kulübü’nün yaptığı bu yakışıksız paylaşımı kınıyorum. Gerçekten gündeminiz Onur mu? Tüm konsantrasyonumuzu deprem yardımına ayırdığımız bugün, biz kulüp olarak ’depremzedelere daha fazla nasıl yardım edebiliriz?’ diye uğraştayız. Kayseri’de fırınları kapatıp tırlar kiralayan kulübümüz ekmek peşindedir. Beşiktaş Kulübü’nün yaptığı bu davranışa acımızın hafiflediği, milletimizin yasının bittiği günlerde açıklama yapacağız.”

3 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, Onur Bulut'un 3 yıllık sözleşmesinin Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirildiği aktarılmıştı.

Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı "geçmiş olsun" dileği de iletilmişti.