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  4. 25 Ocak 2018 11:41

Beşiktaş'a Talisca piyangosu

Talisca'nın bonservisini elinde bulunduran Benfica, Çİn'den gelen 30 milyon euroluk teklifini kaçırmamak için Beşiktaş'ın yüzde 20'lik payını artırdı ve 6 yerine 10 milyon euro ödemeyi kabul etti.

Beşiktaş'a Talisca piyangosu
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Bu  sezon Beşiktaş'ın özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında kritik goller atan Talisca için Benfica'dan yeni bir hamle. Benficalı yöneticiler Çin ekibi Changcun'un Brezilyalı futbolcu için teklif ettiği 30 milyon euroluk teklifi kabul etti. 

Ancak, su anda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcunun satısı için Siyah-Beyazlılar'ın da onay vermesi gerekiyor. 

Bu oyuncunun transferinde yapılan anlaşma gereği, Benfica Talisca'yı sattığı taktirde, bonservis bedelinin yüzde 20'sini Kartal'a vermek zorunda. Ancak bu sezon Cenk'i Everton'a veren Siyah-Beyazlılar, Talisca gibi bir oyuncuyu da kaybetmeleri durumunda güç kaybına uğrayacakları için, 6 milyon euro gibi bir rakama elden çıkarmak istemiyorlar. 

Benfica yönetimi de bunun üzerine Beşiktaş'ın payını biraz daha artırarak ikna yolunu tercih etti. Portekizliler'in Siyah-Beyazlılar'a transfere izin vermeleri durumunda yüzde 20'lik pay olan 6 milyon euro yerine 10 milyon euro verebileceklerini bildirdi. Yeni teklif sonrası Beşiktaş'ın satısa olumlu baktığı ve bir iki gün içinde kesin kararı Benfica'ya bildireceği belirtildi.

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