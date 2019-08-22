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  4. 22 Ağustos 2019 21:41

Beşiktaş'ın yeni transferi Georges-Kevin N'Koudou, Göztepe maçının kadrosunda

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Sakatlığı geçen Vida, Quaresma, Lens ve yeni transfer Georges-Kevin N'Koudou, Göztepe maçının kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Georges-Kevin N'Koudou, Göztepe maçının kadrosunda
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.

İstasyon koşularıyla başlayan antrenmanda, pas, 5'e 2 top kapma ve taktik programın yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Tottenham'dan transfer ettiği Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Sakatlığı geçen Domagoj Vida da takımla çalıştı.

Antrenmana, salonda çalışan Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco katılmadı. Beşiktaş, saat 20.30'da Vodafone Park'ta Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Göztepe , çatışma sürüyor... , Beşiktaş , Georges-Kevin N’Koudou
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