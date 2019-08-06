Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Villarreal'in 30 yaşındaki stoperi Victor Ruiz'i taşıyan uçak, İstanbul'a iniş yaptı. İspanyol oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

VILLARREAL BAŞKANI AÇIKLADI

Villarreal Başkanı Fernando Roig, Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki stoper Victor Ruiz ile ilgili konuştu ve transferin gerçekleştiğini söyledi. Roig İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Transfer için son imzaları atıyoruz." ifadelerini kullandı.

1.85 boyundaki Victor Ruiz, Domagoj Vida'nın savunmadaki yeni partneri olacak. İspanyol oyuncunun kadroya katılmasıyla birlikte Enzo Roco veya Mirin'le büyük ihtimalle yollar ayrılacak.

