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Beşiktaş’ta başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat bir araya geldi

Beşiktaş’ta başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat bir araya geldi
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Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nda başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat bir araya geldi.

Beşiktaş’ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleştiriliyor.

Toplantıda, yarınki olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayları Serdal Adalı ile Hasan Arat, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Serdal Adalı, Hasan Arat’ın bulunduğu tribüne giderek rakibiyle kucaklaştı. İkili daha sonra salonda yer alan genel kurul üyelerini selamladı.

Başkan adaylarının bir araya geldiği esnada üyeler de, ’Şampiyon Beşiktaş’ tezahüratlarında bulundu.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş hasan arat serdar adalı başkan
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