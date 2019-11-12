Beşiktaş'ta devre arasında 3 oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor

Beşiktaş yönetimi, ara transfer için elini çabuk tutuyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi, transfer hazırlıkları için yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ’a tam yetki verdi. İki yöneticinin, teknik direktör Abdullah Avcı ile toplantı yapacağı öğrenildi.

Tecrübeli teknik adam, toplantıda hem gönderilmesini istediği oyuncuları dile getirecek hem de transfer istediği bölgeleri yönetime iletecek. Beşiktaş’ta, devre arasında en az 3 futbolcunun takımdan gönderilmesi bekleniyor.

Siyah beyazlıların yeni transferlerle ikinci dönem kamp çalışmalarına başlamak istediği öğrenildi. Bu arada toplam 12 futbolcusunu milli takımlara gönderen Beşiktaş’ta izleme ekibi, bu oyuncuları yakından takip edecek.

Analiz ekibi, milli oyuncuların antrenmanlarından maç performanslarına kadar en ince detayı bile raporlayarak teknik direktör Abdullah Avcı’yı bilgilendirecek.

(TRT Spor)

