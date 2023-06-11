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Beşiktaş'ta sürpriz istifa!

Beşiktaş'ta sürpriz istifa!
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Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş’in yardımcısı Bayram Bektaş, görevinden istifa etti.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre, Bektaş’ın bundan böyle yoluna tek başına devam etmek istediği için istifa kararı aldığı belirtildi.

49 yaşındaki Bektaş daha önce Elazığspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Ümraniyespor, Göztepe, Ankaragücü, Kayserispor ve Samsunspor’da teknik direktör olarak görev yapmıştı. Bektaş’ın milli takımlar yapılanmasında da yer alabileceği öne sürüldü. Bektaş’ın ayrılmasıyla boşalan görevi için Ahmet Dursun ve İbrahim Toraman isimlerinin gündemde olduğu öğrenildi.

Hürriyet

Etiketler Beşiktaş beşiktaş istifa yardımcı
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