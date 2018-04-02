Beşiktaş'ta Talisca operasyonu

Attığı golle Beşiktaş'ı Alanyaspor karşısında uçuran Anderson Talisca için siyah-beyazlı yönetim son kararını verdi: Bonservisi alınacak…

Uzun zamandır geleceği tartışma konusu olan Brezilyalı futbolcunun taliplerinin gitgide artması, oyuncunun tapusunu elinde bulunduran Benfica'nın da iştahını kabartmıştı.

Bilindiği üzere 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu Beşiktaş'ta olan Talisca'nın durumu geçtiğimiz günlerde finansal açıdan kulüpte masaya yatırıldı.

Yönetim, oyuncu için tüm fedakarlığı yapıp bonservisini alma kararı verdi. Siyah-beyazlılar daha çok Avrupa'da oynamaya sıcak bakan Brezilyalı yıldızı, bonservisini aldıktan sonra talipleri olursa daha yüksek bir rakama elinden çıkaracak. Amaç, 21 milyon Euro'nun üzerine satarak kar getirecek bir operasyona imza atmak.

TALISCA ATIYOR KARTAL UÇUYOR

Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta fileleri havalandıran Talisca, attığı gollerle bu sezon takımının hem puan hem de para kazanmasını sağladı.

Beşiktaş, bu sezon Brezilyalı oyuncusunun gol attığı lig maçlarında 20 puan toplarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup mücadelesinde 10 puan elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, Talisca'nın etkili olduğu Süper Lig karşılaşmalarında 6 galibiyet ve 2 beraberlikle toplam 15 milyon 400 bin lira performans primini hak etti.

Beşiktaş, Talisca'nın gol attığı 4 Şampiyonlar Ligi maçında ise 3 galibiyet ve bir beraberlikle 5 milyon Euro kazandı.

Göztepe formülleri

Ligde 1-0 kazanılan Alanyaspor maçında Tolgay, Atiba ve Oğuzhan'ın gördükleri 4. sarı kartlarla cezalı duruma düşmesi Beşiktaş'ı sıkıntıya soktu. Gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında zoraki rotasyona gidecek olan Şenol Güneş'in orta sahada Necip ve Medel'e görev vermesi bekleniyor. Adriano'yu da seçenekler arasında değerlendiren Güneş, defansta ise Pepe ve Tosic'i oynatmayı planlıyor.