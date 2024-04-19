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Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü
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Beşiktaş'ta Ankaragücü maçının 31. dakikasında sarı kart gören Svensson, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılarda sarı kart sınırında bulunan Svensson, mücadelenin 31. dakikasında Mujakic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Böylelikle Norveçli futbolcu gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Etiketler Beşiktaş Fenerbahçe derbi cezalı
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