Beşiktaş'tan, AK Parti'nin Trabzon adayı Genç'e süper kupa tepkisi

Beşiktaş Kulübü, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in Süper Kupa ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Trabzonspor Kulübü'nün düzenlediği basın toplantısına katılan AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin 2010-11 Süper Kupa maçını oynama planına tepki gösterdi. Genç'in sözlerine, Beşiktaş'tan yanıt gecikmedi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra meydana gelen saha olaylarıyla ilgili düzenlenen toplantıda, AK Parti Trabzon adayı Genç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verirken sert sözler sarf etti. Koç'un takımı ligden çekme konusundaki sözlerini değerlendiren Genç, ardından Beşiktaş'la 2011 Süper Kupa planı yaptıkları için iki kulübe tepki gösterdi:

"Eğer olağanüstü genel kurul kararı alacaksan, 3 Temmuz'da şikeyle hakkını çaldığınız kupayı gündeme almanı isterim. Ses kaydın bizde. 3 Temmuz 2011'den sonra, 'Fenerbahçe'yi 1. Lig'e düşürmeye gidiyorum' diyen de sensin. Ses kaydın bizde. Ama yapamazsınız bunu, şov yapıyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Tamamen şova dönük hareketleriniz."

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

"Ya biz 3 Temmuz'dan sonra başımız beladan kurtulmuyor diyorlar. Hak yediğinizi göreceksiniz orada. UEFA'nın sitesinde hala Fenerbahçe ve Beşiktaş şikeci kulüp olarak güncel bir şekilde duruyorken, fütursuzca, utanmadan, Fenerbahçe ile Beşiktaş 2011'in Süper Kupa'sını oynamaya kalkıyor. Aklımızla dalga mı geçiyorsunuz ya. Ne yapmaya çalışıyorsunuz. Öyle bir şey yok."

BEŞİKTAŞ'TAN YANIT

Genç'in bu açıklamalarından sonra, Beşiktaş Kulübü konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Biz Beşiktaşız!

121 yıldır Şerefimizle Oynar Hakkımızla Kazanırız.

Müzemizde tek bir haram kupa yoktur. Beşiktaş JK olarak siyasetle aramıza hep mesafe koyarak tüm siyasi partilere eşit durmayı başarmış onurlu bir geçmişe sahibiz.

Siyasi ikballeri doğrultusunda kulübümüzü tehlikeli polemiklere çekmeye çalışanlara bu fırsatı tanımayacağız. Kulübümüzle ilgili yapılan isnadın hiçbir maddi ve hukuki dayanağı yoktur. Önemine binaen belirtmek isteriz ki bu söyleme sebebiyet verenler yapmış oldukları kumpasın bedelini yüce Türk yargısı önünde sanık sıfatıyla yargılanmak suretiyle ödemektedirler. Bu yargılama neticesinde alacakları cezalarla şanlı tarihimizi lekelemek isteyenleri kamuoyu, tüm çıplaklığı ile öğrenecektir.

Esasen kulübümüzü siyasete alet ederek isnatta bulunulması bir suç olup, bu haksız ve hukuka aykırı isnatlar sebebiyle her türlü hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki, yıllardır beklediğimiz 2010-2011 Sezonu Süper Kupa final maçını oynamak Beşiktaş’ın hakkıdır.

Herkes bilmelidir ki, o kupayı almak için sahaya çıkıp her zaman olduğu gibi şerefimizle mücadele vereceğiz.

Saygılarımızla.

Beşiktaş JK