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Beşiktaş'tan derbi öncesi kötü haber

Beşiktaş'tan derbi öncesi kötü haber
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Beşiktaş’ın Gambiyalı savunma oyuncusu Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Trabzonspor maçındaforma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00’da sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Omar Colley, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bordo-mavililer karşısında forma giyemeyecek.


"TRABZONSPOR MAÇI KADROSUNDA YER ALMAYACAKTIR"

Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Futbol A Takımımızın bugün oynayacağı Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş sakatlık trabzonspor
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