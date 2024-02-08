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Beşiktaş'tan forma sponsorluğu için dev anlaşma!

Beşiktaş'tan forma sponsorluğu için dev anlaşma!
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Beşiktaş, Arçelik ile 3 yıllık forma sponsorluğu için 193 milyon 593 bin TL karşılığında sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için toplam 193.593.506 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş sözleşme arçelik
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