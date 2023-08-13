Beşiktaş'tan Fransa çıkarması! Yönetim ikna etmeye çalışıyor

Beşiktaş'ta yönetimden bir isim Ruslan Malinovskyi ile görüşmek için Fransa'ya gidiyor.

Beşiktaş, bir dönem Atalanta'da forma giyen ve ardından 10 milyon euroluk bonservis karşılığında Marsilya'ya transfer olan Ruslan Malinovskyi transferinde ısrarcı.

Sabah'ın haberine göre, Siyah-beyazlı yönetimden bir isim şu anda eşiyle birlikte Nice'te tatil yapan Malinovskyi'i ikna etmek için Fransa'ya hareket edecek.

Ukraynalı yıldız için Marsilya ile 1 milyon euro kiralama bedeli ve 9 milyon euro satın alma opsiyonu üzerinden anlaşma sağlayan Beşiktaş, Malinovskyi'e transfer olması durumunda sağlanacak imkanlardan ve takımda üsteleneceği rolden bahsedecek.

ŞENOL GÜNEŞ TAKIMDA GÖRMEYİ ÇOK İSTİYOR

Öte yandan Teknik Direktör Şenol Güneş'in Ruslan Malinovskyi'i takımda görmeyi çok istediği belirtildi.

Deneyimli teknik adamın yöneticilerle yaptığı toplantıda "Malinovskyi orta sahada bize büyük hücum gücü katar. İhitiyacımız olan bir oyuncu profili" dediği öne sürüldü.