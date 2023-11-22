Brezilya-Arjantin maçı karıştı; Messi takımı sahadan çekti

Brezilya ile Arjantin maçında ortalık bir anda savaş alanına döndü. Hem saha içinde hem de saha dışında yaşanan olaylar sonrası Lionel Messi, takımını sahadan çekip soyunma odasına götürdü.

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya ile Arjantin arasında oynanan maçta ortalık bir anda karıştı. Brezilya polisi hem saha içinde hem de saha dışında yaşanan olaylara müdahale edince Lionel Messi Arjantinli futbolcuları soyunma odasına götürdü. Yıldız oyuncu, birkaç dakika sonra takımıyla sahaya geri dönse de Messi, takımını soyunma odasına götürürken Brezilya'dan Rodrygo ile büyük bir tartışma yaşadı. Rodrygo'nun, bu esnada Lionel Messi'ye, "Korkaklar" dediği ifade edildi. Messi'nin ise, "Korkak olduğumuz için mi dünya şampiyonuyuz? Kapayın çenenizi!" şeklinde yanıt verdiği kaydedildi. Arjantin kalecisi Emiliano Martinez, Brezilya ile oynanan maçta Brezilya polisinin taraftarlarına saldırısının ardından polise müdahale etti. Mücadele ise Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Arjantin'in golünü Nicolas Otamenti attı.