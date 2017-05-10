Burak Yılmaz'dan flaş sakatlık açıklaması

Ligde ilk 2 maçta forma giydikten sonra 15 Mart'ta Almanya'da fıtık ameliyatı olan Burak Yılmaz takıma söz verdiği için 2 Nisan'daki Shanghai Shenhua maçında forma giydiğini söylerken, "O maçı bitirdim ama sonraki 2 maçta sakat sakat oynadım. Şu anda iyi durumdayım, 13 Nisan'daki Yanbian maçıyla tekrar sahalara dönmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İnişler çıkışlar yaşıyoruz"

Takımdaki son durumu da değerlendiren Burak, "Şu anda bazı iniş çıkışlar yaşıyoruz. Umarım Yanbian'ı yeneriz. Son Hebei maçının son bölümünü çok kötü oynadık. Yanbian galibiyetinin verdiği momentumla iyi bir seri yapmak istiyoruz" dedi.

Hangi konuda özel çalışmalar yapıyorlar?

Burak, ligde oynanan 8 maçın 7'sinde kalesini gole kapatamadıklarını dile getirirken bu konuda özel çalışmalar yaptıklarını söyledi: "Bugün de görmüşsünüzdür defansif pozisyon alma konusunda idmanlar yapıyoruz. Bu konuda kötü olduğumuzu gördük. Sezon başından bu yana birçok hata yaptık ama bunu düzeltmek için özel idmanlar yapıyoruz."

4-4-2 yorumu!

Hocası Gonzalez'in takımı 4-4-2 düzeninde oynatmak istediğini belirten 31 yaşındaki forvet, "Ondan önce de bu taktiği deniyorduk. Bu düzende devam edeceğimizi düşünüyorum. Ben bir forvetim ve takıma yardım etmek bana kendimi iyi hissettiriyor. Son karar tabii ki hocamızın" diye konuştu.