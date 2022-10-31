  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Büyük oranda anlaşma sağlandı! Lionel Messi için bomba iddia

Büyük oranda anlaşma sağlandı! Lionel Messi için bomba iddia

Büyük oranda anlaşma sağlandı! Lionel Messi için bomba iddia
Güncelleme:

Dünya futbolunun yaşayan efsanelerinden olan Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de gösterdiği performansla ilerleyen yaşına rağmen parlamaya devam ediyor.

İlerleyen yaşına rağmen Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de harikalar yaratan Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'nin PSG ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Fransız devi ile sözleşme yenileyip yenilemeyeceği merak edilen Arjantinli yıldız için birçok kulüp devreye girerken, Messi'nin hangi ekibi tercih edeceği tüm dünya tarafından merak konusu olmuş durumda. Konuyla alakalı İngiltere'nin önde gelen haber kaynaklarından The Athletic sürpriz bir iddiada bulunurken, Messi'nin yeni adresini açıkladı.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜLER

The Athletic'te yer alan habere göre; Paris Saint-Germain'in sözleşme uzatmak, Katalan devi Barcelona'nın ise yeniden transfer etmek istediği Lionel Messi'nin bir sonraki durağı David Beckham'ın da ortağı olduğu MLS kulübü Inter Miami olacak. ABD'nin Florida eyaletinde yer alan takımın sahipleri Messi için harekete geçerken, yıldız oyuncunun babası Jorge Messi ile birkaç kez yüz yüze görüşme yapıldı ve şu ana kadar sıcak geri dönüşler aldı.

SIRADAKİ DURAK: ABD

Haberde, Messi'nin halihazırda ABD'de mülkünün olduğunun da altı çizilirken, Arjantinli yıldızın da bu teklife sıcak baktığı, geçtiğimiz günlerde ülkesi adına son Dünya Kupası'na çıkacağını açıklayan Messi'nin dev organizasyon sonrası MLS'in yolunu tutacağını belirtti.

Etiketler messi lionel messi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ekonomistten asgari ücret tahmini: 9 bin TL'yi aşabilir
Yollar ayrılıyor: İşte Mertens'in yeni adresi
CHP'li Zeynel Emre'den TOGG çıkışı: Erdoğan oyuncu olsaydı Oscar alırdı
Erman Toroğlu, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun öğrencilik yıllarını anlattı
Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle baş başa görüntülendi
Dans şovuyla olay olan Ajda Pekkan'dan şok karar!
İşte altılı masanın sır gibi sakladığı Cumhurbaşkanı adayı
Putin'in ''Ölüm Melekleri'' ortaya çıktı! 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk
49 yaşındaki Defne Samyeli cesur sahne kıyafetiyle hayran bıraktı
Nüfus müdürlüklerinde yeni dönem