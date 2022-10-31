Büyük oranda anlaşma sağlandı! Lionel Messi için bomba iddia

Dünya futbolunun yaşayan efsanelerinden olan Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de gösterdiği performansla ilerleyen yaşına rağmen parlamaya devam ediyor.

İlerleyen yaşına rağmen Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de harikalar yaratan Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'nin PSG ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Fransız devi ile sözleşme yenileyip yenilemeyeceği merak edilen Arjantinli yıldız için birçok kulüp devreye girerken, Messi'nin hangi ekibi tercih edeceği tüm dünya tarafından merak konusu olmuş durumda. Konuyla alakalı İngiltere'nin önde gelen haber kaynaklarından The Athletic sürpriz bir iddiada bulunurken, Messi'nin yeni adresini açıkladı.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜLER

The Athletic'te yer alan habere göre; Paris Saint-Germain'in sözleşme uzatmak, Katalan devi Barcelona'nın ise yeniden transfer etmek istediği Lionel Messi'nin bir sonraki durağı David Beckham'ın da ortağı olduğu MLS kulübü Inter Miami olacak. ABD'nin Florida eyaletinde yer alan takımın sahipleri Messi için harekete geçerken, yıldız oyuncunun babası Jorge Messi ile birkaç kez yüz yüze görüşme yapıldı ve şu ana kadar sıcak geri dönüşler aldı.

SIRADAKİ DURAK: ABD

Haberde, Messi'nin halihazırda ABD'de mülkünün olduğunun da altı çizilirken, Arjantinli yıldızın da bu teklife sıcak baktığı, geçtiğimiz günlerde ülkesi adına son Dünya Kupası'na çıkacağını açıklayan Messi'nin dev organizasyon sonrası MLS'in yolunu tutacağını belirtti.