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Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi

Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi
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İspanya La Liga devi Real Madrid'e transfer olan ancak sakatlıklar yüzünden ir türlü forma giyemeyen Arda Güler için müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe'de A Takım ile geçirdiği 2,5 sezonun ardından İspanya La Liga devi Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliye transfer olan Arda Güler, sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşuyordu. Son olarak milli ara öncesinde bir sakatlık geçiren yıldız futbolcu, takımla çalışmalarına başlamıştı.

ANCELOTTI KONUŞTU

Sahalara dönüş tarihi ve Real Madrid ile çıkacağı ilk maçı merak edilen Güler için Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den resmi açıklama geldi.

AS Gazetesi'nde çıkan haberlere göre Real Madrid, Arda'nın oynamak istemesine rağmen yaşadığı sakatlıklar nedeniyle genç oyuncu için temkinli hareket etme kararı almıştı.

"GERİ DÖNÜŞÜ ÇOK YAKIN"

Carlo Ancelotti, bu haber sonrasında "Arda Güler'in takıma dönmesi çok yakın. Gelecek hafta daha sıkı çalışacak ve antrenman temposu artacak. Ancak yılın son maçlarında mı yoksa 2024'ün başında mı oynayacağını henüz söyleyemem." ifadelerini kullandı.

 Ancelotti, sakatlık sorununun sadece Arda için değil her futbolcuda aynı olduğunu, "çok fazla sabır ve zaman gerektiğini" söyleyerek, mevcut durumda takımda Jude Bellingham, Vinicius, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Eder Militao ve Thibaut Courtois gibi diğer sakat futbolcuların da olduğunu hatırlattı.

Real Madrid'e geldiğinde sezon öncesi kamp sırasında ilk sağ dizinden sakatlanan ve 14 Ağustos’ta ameliyat olan Arda Güler, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül’de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.

Eflatun beyazlı formayı giymeye hazırlandığı anda, 10 Kasım'da bir kez daha sakatlanan milli futbolcu, şu anda takımdan ayrı olarak kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yürütüyor.

Etiketler arda güler oyun sakatlık
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