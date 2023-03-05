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  4. Cristiano Ronaldo ''Messi senden daha iyi'' diyen çocuğa verdiği yanı gündem oldu!

Cristiano Ronaldo ''Messi senden daha iyi'' diyen çocuğa verdiği yanı gündem oldu!

Cristiano Ronaldo ''Messi senden daha iyi'' diyen çocuğa verdiği yanı gündem oldu!
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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da top koşturan ve attığı gollerle adından söz ettiren Cristiano Ronaldo'yu çılgına döndürecek bir olay yaşandı.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan ve performansıyla alkış alan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, gündemden düşmüyor. Tecrübeli oyuncunun takımı Al Nassr, ligin 19. hafta mücadelesinde Al Baten ile karşılaşırken, 17. dakikasında geriye düştüğü maçı 90+3, 90+12 ve 90+14. dakikalarda bulduğu golle 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de başladığı ve 90 dakika sahada kaldığı mücadelede kritik bir 3 puan alan Al Nassr'da Portekizli yıldızın maç sonundaki gergin tavırları ise gündem oldu.

BOŞ KALEYE ATAMADI

Ronaldo bu maçta kaçırdığı golle herkesi şaşırttı. Kaleciyi çalımlayan 38 yaşındaki yıldız futbolcu, boş kaleye şiddeti zayıf bir vuruş gönderince rakip defans topu kolayca uzaklaştırdı.

"MESSI SENDEN DAHA İYİ"

Karşılaşmayı boş geçen Portekizli yıldız soyunma odasına giden tünelde çocuk bir taraftar ile dikkat çeken bir diyalog yaşadı. Çocuk taraftarın "Messi senden daha iyi" sözlerini duyan Ronaldo, "O zaman git onu izle. Burada ne işin var?" diyerek tepki gösterdi. Ronaldo'nun verdiği cevap sosyal medyada büyük tepki çekti.

 200 MİLYON EURO KAZANIYOR

Arabistan ekibi ile 2 yıllık kontrat imzalayan Ronaldo, sezon başına 200 milyon euro kazanıyor. Bu ücret çeşitli bonus maddeleriyle 500 milyon euroyu da aşıyor.

Etiketler ronaldo messi Cristiano Ronaldo
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