Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı için olay iddia!
Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo'nun transferi konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
REAL MADRID TESİSLERİNDE ANTRENMAN YAPIYOR
Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından çalışmalarını Real Madrid tesislerinde sürdüren Ronaldo için Real Madrid defteri tam anlamıyla kapanmış değil. Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen İspanyol devi, Ronaldo'nun menajeri ile görüşme halinde.
EN YÜKSEK TEKLİF HALA ONLARDA
İspanyol basınında yer alan habere göre, Al Nassr kulübü 2005 yılına kadar yıllık 200 milyon Euro önerdi. Ronaldo bu teklifi henüz reddetmedi. Düşünme aşamasında olan Ronaldo için Galatasaray seçenekler arasında değil.
GALATASARAYLILAR ÇOK İSTİYOR
Galatasaray taraftarının çok istediği Ronaldo için kapılar tamamen kapanmış durumda. Al Nassr'ın teklifini kabul etmemesi durumunda Ronaldo'nun Real Madrid'e imza atacağı kesin olarak yazılıyor. Hatta İspanyol basınında yer alan haberde, Ronaldo'nun Real Madrid'in ilk iç saha maçında sahada olacağı konuşuluyor...
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