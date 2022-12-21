  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı için olay iddia!

Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı için olay iddia!

Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı için olay iddia!
Güncelleme:

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo'nun transferi konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

REAL MADRID TESİSLERİNDE ANTRENMAN YAPIYOR

Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından çalışmalarını Real Madrid tesislerinde sürdüren Ronaldo için Real Madrid defteri tam anlamıyla kapanmış değil. Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen İspanyol devi, Ronaldo'nun menajeri ile görüşme halinde.

EN YÜKSEK TEKLİF HALA ONLARDA

İspanyol basınında yer alan habere göre, Al Nassr kulübü 2005 yılına kadar yıllık 200 milyon Euro önerdi. Ronaldo bu teklifi henüz reddetmedi. Düşünme aşamasında olan Ronaldo için Galatasaray seçenekler arasında değil.

GALATASARAYLILAR ÇOK İSTİYOR

Galatasaray taraftarının çok istediği Ronaldo için kapılar tamamen kapanmış durumda. Al Nassr'ın teklifini kabul etmemesi durumunda Ronaldo'nun Real Madrid'e imza atacağı kesin olarak yazılıyor. Hatta İspanyol basınında yer alan haberde, Ronaldo'nun Real Madrid'in ilk iç saha maçında sahada olacağı konuşuluyor...

Etiketler ronaldo transfer real madrid
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İmamoğlu'na terör davası mı açılacak?
İstanbul'da Suriyeli sahte doktor skandalı
Müge Anlı'da mide bulandıran üçlü ilişki rezaleti
Cinsel içerikli film çekilen eve polis baskını! Ele geçirilen düzenek şaşkına çevirdi
Sedat Peker'den yeni mesaj: ''Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım''
Pakize Suda hayatını kaybetti
Ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya! Kiralık satılık ev kalmadı
ORC il il seçim anketi sonuçlarını açıkladı
Türk-İş'in 9 bin TL teklifi hesapları değiştirdi! İşte asgari ücrette son tahmin
Asgari ücret zammında şimdi gözler Erdoğan'da