Cüneyt Çakır, dünya futbol tarihine geçecek!

Türkiye'nin en başarılı hakemleri arasında gösterilen Cüneyt Çakır, aktif hakemlik kariyerini noktalıyor.

Cüneyt Çakır, geçtiğimiz aylarda hakemliği bıraktığını açıklamış ve TFF'nin onayıyla alt klasmandaki hakemlere öğretmenlik yapmaya başlamıştı. Bu olay sonrasında TFF'den Çakır'a çok büyük bir jest geldi.

UEFA, TEKLİFİ KABUL ETTİ

TFF'nin düşündüğü jeste UEFA'dan olumlu yanıt geldi. Cüneyt Çakır, Türkiye ile Çekya arasında oynanacak Milli maçta sahaya çıkacak ve 5. dakikada jübile yapacak. Bu olay dünya futbol tarihine geçecek. Bir milli maç ile aktif hakemlik kariyerine son veren ilk hakem Cüneyt Çakır olacak.