Dedryck Boyata gemileri yaktı !

Transfer olmayı kafasına koyan Dedryck Boyata, kulübü Celtic’le maçlara çıkmayı reddediyor. Belçikalı stoperin, sosyal medyada Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir’i takibe alması dikkat çekti.



Stoper arayışındaki Fenerbahçe ile adı anılan Dedrcyk Boyata konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Belçikalı savunmacı, kariyerine yeni bir takımda devam etmek istiyor. 27 yaşındaki oyuncu, bu nedenle Celtic ile maçlara çıkmayı reddetti. İskoç ekibi, Şampiyonlar Ligi’ne AEK karşısında havlu atınca, Boyata hedef adam haline geldi. Celtic menaceri Brendan Rodgers da oyuncuyu artık gözden çıkarttı. Boyata ise sosyal medyada Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir’i takibe aldı. Belçikalı savunmacının bu hareketi, kariyerine Türkiye’de bir kulüpte devam edeceği iddialarını güçlendirdi.

Mangala da takipte

Manchester City’nin savunmacısı Eliaquim Mangala da benzer bir harekette bulundu. Mangala, Mathieu Valbuena ile Josef’i takibe aldı. Fransız stoperin de Fenerbahçe’nin gündeminde olduğu öne sürülüyor. Ancak tecrübeli oyuncu, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle şubat ayından beri sahalardan uzak.