Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2019-2020 Cemil Usta sezonunun açılış maçında ligin yeni ekibi Denizlispor ile karşılaştı. Deplasmandaki mücadeleye çok hızlı başlayan Galatasaray, ilk dakikalardan itibaren golü aramaya başladı.

dakikada Jimmy Durmaz'ın içeriye çevirdiği topa Diagne bekletmeden vurdu ancak kaleci Stachowiak gole izin vermedi. 2 dakika sonra ise Stachowiak, Babel'in ortasında yükselen topu elinden kaçırınca ağlara doğru giden meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı. Dakikalar 7'yi gösterdiğinde bu kez Belhanda şutunu çekti, Stachowiak zorlanmadan topu kontrol etti.

SELÇUK PENALTIYI KAÇIRDI, RECEP DİREĞE TAKILDI

26'da Diagne, Oğuz'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen, VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi. 29. dakikada Selçuk İnan'ın vuruşunda Stachowiak gole izin vermedi. 32'de ise Denizlispor gole yaklaştı. Recep Niyaz'ın şutunda Muslera'yı geçen top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

MARCAO ATILDI

dakikada ilk sarı kartını gören Marcao, 43'te Rodallega'yı indirince ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek Galatasaray'ı sahada 10 kişi bıraktı. İlk yarının son pozisyonunda Rodallega'nın ceza sahasında kafa vuruşu üstten auta gitti ve devre 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda eksik Galatasaray geriye çekilirken, Denizlispor ise daha atak bir görüntü çizdi. 62. dakikada köşe vuruşunda iyi yükselen Tiago Lopes müsait durumda topu dışarı attı. Ev sahibi ekip aradığı gole 75. dakikada ulaştı. Bergdich'in pasında Recep Niyaz sert bir şutla kaleci Muslera'yı avlayarak Denizlispor'u 1-0 öne geçirdi.

90+4'te Rodallega maçta son sözü söyledi ve ligin yeni ekibi Denizlispor, sezonun ilk maçında son şampiyon Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Yukatel Denizlispor 2 - 0 Galatasaray

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Aissati, Zeki Yavru (Dk. 82 Mehmet Akyüz), Murawski, Barrow (Dk. 85 Mbamba), Recep Niyaz (Dk. 90+3 Mustafa Yumlu), Rodallega

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Jimmy Durmaz (Dk. 64 Emre Mor), Seri (Dk. 46 Donk), Selçuk İnan, Babel, Belhanda, Diagne (Dk. 72 Ahmet Çalık)

Goller: Dk. 75 Recep Niyaz, Dk. 90+4 Rodallega (Yukatel Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 43 Marcao (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 26 Oğuz Yılmaz, Dk. 28 Tiago Lopes, Dk. 45+5 Zeki Yavru, Dk. 90+2 Sapunaru (Yukatel Denizlispor), Dk. 28 Babel, Dk. 69 Mariano, Dk. 77 Belhanda (Galatasaray)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

3. dakikada Jimmy Durmaz'ın ortasında Diagne'nin şutunda, kaleci Stackhowiak topu uzaklaştırdı.

5. dakikada Babel'in sağ kanattan yaptığı ortada Yukatel Denizlispor savunmasından seken top kaleciyi de geçti. Ancak topun kendisine doğru geldiğini fark edemeyen Diagne, pozisyonu değerlendiremedi.

23. dakikada Rodallega'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Barrow'un ceza alanına girdikten sonra attığı sert şutta kaleci Muslera, topu uzaklaştırdı.

25. dakikada top Galatasaray yarı sahasında iken hakem Abdulkadir Bitigen VAR'dan gelen uyarı üzerine Yukatel Denizlispor ceza sahası içindeki pozisyonu inceledi. Bitigen, Oğuz Yılmaz ile Diagne arasındaki pozisyonu inceledikten sonra penaltı kararı verdi. 29'uncu dakikada penaltıyı kullanan Selçuk İnan'ın şutunda, kaleci Stackhowiak topu kurtardı.

32. dakikada Aissati'nin pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Recep Niyaz'ın şutunda, top direkten döndü. Barrow'un kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.

43. dakikada Marcao, orta alanda Rodallega'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

62. dakikada Zeki Yavru'nun sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Tiago Lopes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

75. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Bergdich'in pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Recep Niyaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

90. dakikada Rodallega'nın ceza alanı dışından attığı sert şutta kaleci Muslera, topu kornere çeldi.

90+4. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 2'ye çıkardı. Mbamba'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda, meşin yuvarlak bir kez daha filelere gitti: 2-0

MAÇTAN NOTLAR

Geçen sezon liglerini şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk maçında Denizli'de karşılaştı. Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan ve sezona TFF Süper Kupa'yı kazanarak başlayan Galatasaray, 2019-2020 sezonunun ilk maçında geçen sezon TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Yukatel Denizlispor'a konuk oldu. Sezon öncesinde yenilenen Denizli Atatürk Stadı'nı her iki takım taraftarı da boş bırakmadı. Müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de takip etti.

GALATASARAY'DA 11'DE 3 YENİ İSİM

Cezası bulunan ve geçirdiği ameliyat nedeniyle Denizli'ye gelmeyen teknik direktör Fatih Terim'in yokluğunda Galatasaray'da 3 yeni isim, ligin ilk maçında ilk 11'de şans buldu. Sarı-kırmızılı ekibin transferleri Jean Michael Seri, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra Fernando Muslera, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo ile Mbaye Diagne, ilk maçta ilk 11'de şans bulan isimler oldu.

DENİZLİSPOR, SÜPER LİG'E YENİ İSİMLERLE DÖNDÜ

En son 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de yer alan ve geçen yıl TFF 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Yukatel Denizlispor'da, Galatasaray karşısında geçen seneki kadrodan 4 isim, ilk 11'de görev yaptı. Yeşil-siyahlı ekipte kaleci Adam Stackhowiak, Oğuz Yılmaz, Ismail Aissati ve Recep Niyaz'ın yanı sıra kadroya yeni katılan Tiago Lopes, Cristian Sapunaru, Zakarya Bergdich, Radoslaw Murawski, Zeki Yavru, Modou Barrow ve Hugo Rodallega, ilk 11'de yer aldı. Denizlispor, Süper Lig'deki son maçını Denizli Atatürk Stadı'nda 15 Mayıs 2010'da Gaziantepspor'a karşı oynamıştı. İki takım futbolcuları, sahaya "Afetlere hazır ol" yazılı pankartla çıktı.

SON ŞAMPİYON MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Süper Lig'de Trabzonspor'un "Dozer" lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 sezonunun ilk maçında ligin yeni ekibi Yukatel Denizlispor, son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Denizli Atatürk Stadı'nda ilk yarısı 0-0 tamamlanan Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçının 29. dakikasında sarı-kırmızılı ekip, Selçuk İnan'la bir penaltı vuruşundan faydalanamadı. Galatasaray'da Marcao, ilk yarıda gördüğü kırmızı kartla sezonun ilk kırmızı kartını gören oyuncu oldu. Yukatel Denizlispor, 75. dakikada Recep Niyaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Uzatma dakikalarında Hugo Rodallega ile bir gol daha bulan Yukatel Denizlispor, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

GALATASARAY İLK HAFTADA PENALTI KAÇIRDI

Geçen sezon lehine verilen 10 penaltıdan 8'ini gole çeviren Galatasaray, Yukatel Denizlispor karşısında VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Selçuk İnan'ın kullandığı penaltıda Yukatel Denizlispor kalecisi Adam Stackhowiak, gole izin vermedi.

MARCAO TAKIMINI EKSİK BIRAKTI

Sarı-kırmızılı ekipte Marcao, ilk yarıda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Galatasaray'da geçen yıl 3 futbolcu Younes Belhanda, Badou Ndiaye ve Serdar Aziz, ligde takımlarını eksik bırakmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca 3 oyuncu da sarı kartla cezalandırıldı.

GALATASARAY'IN YENİ OYUNCULARI

Galatasaray'ın yeni oyuncuları Jean Michael Seri, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz'ın ilk 11'de başladığı sarı-kırmızılı ekipte Seri, ikinci yarının başında yerini Ryan Donk'a bıraktı. Galatasaray'ın bir diğer transferi Emre Mor ise 64. dakikada Jimmy Durmaz'ın yerine oyuna dahil oldu. Sarı-kırmızılı ekipte geçen sezon 7 lig maçında mücadele eden Ahmet Çalık, 72. dakikada golcü Mbaye Diagne'nin yerine şans buldu.

GALATASARAY 7 SEZON SONRA İLK HAFTADA MAĞLUP OLDU

Lig tarihindeki açılış maçlarında 12. yenilgisini yaşayan Galatasaray, 2011-2012 sezonundan sonra ilk haftada sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, 2019-2020 sezonuna kadar ilk hafta maçlarında 7 müsabakada 6 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde misafir takım olarak oynadığı 25 ilk hafta maçında 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Galatasaray, 62 sezondaki ilk hafta maçlarından 53'ünde gol atarken, 9. kez gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılı takım, son 22 sezonda ise 2011-2012'nin ardından ikinci kez gol atamadan lige başladı. Cezası bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçirdiği ameliyat nedeniyle Denizli'ye gelmemişti.

YUKATEL DENİZLİSPOR LİGE GALİBİYETLE BAŞLADI

Geçen sezon teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve yaz döneminde takıma yaptığı transferlerle dikkati çeken Yukatel Denizlispor, 9 sezon aranın ardından döndüğü Süper Lig'e galibiyetle başladı. Geçen sezon Yukatel Denizlispor'un TFF 1. Lig'de şampiyonluğuna katkı sağlayan oyunculardan Recep Niyaz, 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen takımının ilk golüne imza attı. Recep Niyaz, daha önce Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda Çaykur Rizespor formasıyla 4 gole imza atmıştı. 90+3. dakikada yerini Mustafa Yumlu'ya bırakan Recep Niyaz, yeşil-siyahlı taraftarlardan büyük alkış aldı. Türkiye kariyerinde Akhisarspor ve Trabzonspor formalarıyla Süper Lig'de 49 golü bulunan Hugo Rodallega, yeni takımı Yukatel Denizlispor'la da ilk resmi maçında gol sevinci yaşadı.

