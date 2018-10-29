Derbi hazırlığını Cocu'nun yardımcıları yapıyor

Fenerbahçe'yi, Galatasaray derbisine, Phillip Cocu'nun yardımcıları Chris van der Weerden ve Erwin Koeman hazırlıyor.



Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Cuma günü Türk Telekom Stadyumunda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesislerinde, antrenör Erwin Koeman ve Chris van der Weerden yönetimindeki antrenmanı, MKE Ankaragücü maçında forma giyen oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla noktalandı.