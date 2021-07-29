Dorukhan Toköz resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Beşiktaş'tan ayrılan ve herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz'le anlaştı. Bordo-mavililer, milli futbolcuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte Trabzonspor'un yaptığı açıklama;

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz'ün Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.