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Dorukhan Toköz resmen Trabzonspor'da

Dorukhan Toköz resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Beşiktaş'tan ayrılan ve herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz'le anlaştı. Bordo-mavililer, milli futbolcuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte Trabzonspor'un yaptığı açıklama;

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz'ün Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Etiketler trabzonspor kap dorukhan toköz
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