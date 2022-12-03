Dünya Kupası maçında ortalık karıştı! Rekor ceza geliyor

Dünya Kupası'nda Gana'yı 2-0 yenmesine rağmen grup 3'üncüsü olarak turnuvadan elenen Uruguay'ın forveti Edinson Cavani soyunma odasına giderken VAR monitörünü yumrukladı. O anlar kameralara da yansırken, Cavani'ye dünya kupası tarihinin en ağır cezalarından birinin verileceği konuşuluyor.

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nda son maçlar oynandı ve Uruguay turnuvaya kesin olarak veda etti. Gana'yı 2-0 mağlup etmelerine rağmen gruptan çıkamayan Uruguay'da moraller bir hayli bozuktu.

Uruguay'ın forveti Edinson Cavani maç sonunda çok sinirliydi. Hızını alamayan yıldız oyuncu VAR ekranına yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen monitör kırıldı. O anları kaydeden bir taraftar Cavani'nin başını yaktı.

TARİHİN EN BÜYÜK CEZASI

Cavani'nin bu hareti sonrası FIFA devreye girdi. VAR monitörünün hakemlere ait olması nedeniyle, cisimlere yapılan herhangi bir fiziki müdahalenin hakemlere yapılmış gibi değerlendirilmesi Cavani'nin başını yaktı. FIFA'dan Cavani'ye daha önce görülmemiş bir cezanın verilmesi bekleniyor.