  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Dünya Kupası maçında ortalık karıştı! Rekor ceza geliyor

Dünya Kupası maçında ortalık karıştı! Rekor ceza geliyor

Güncelleme:

Dünya Kupası'nda Gana'yı 2-0 yenmesine rağmen grup 3'üncüsü olarak turnuvadan elenen Uruguay'ın forveti Edinson Cavani soyunma odasına giderken VAR monitörünü yumrukladı. O anlar kameralara da yansırken, Cavani'ye dünya kupası tarihinin en ağır cezalarından birinin verileceği konuşuluyor.

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nda son maçlar oynandı ve Uruguay turnuvaya kesin olarak veda etti. Gana'yı 2-0 mağlup etmelerine rağmen gruptan çıkamayan Uruguay'da moraller bir hayli bozuktu.

Uruguay'ın forveti Edinson Cavani maç sonunda çok sinirliydi. Hızını alamayan yıldız oyuncu VAR ekranına yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen monitör kırıldı. O anları kaydeden bir taraftar Cavani'nin başını yaktı.

TARİHİN EN BÜYÜK CEZASI

Cavani'nin bu hareti sonrası FIFA devreye girdi. VAR monitörünün hakemlere ait olması nedeniyle, cisimlere yapılan herhangi bir fiziki müdahalenin hakemlere yapılmış gibi değerlendirilmesi Cavani'nin başını yaktı. FIFA'dan Cavani'ye daha önce görülmemiş bir cezanın verilmesi bekleniyor.

 

Etiketler cavani uruguay gana dünya kupası var ekranı var
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zam'aydın Türkiyem! Akaryakıtta bir zam daha!
Düzce yeni güne de depremle başladı
Şeyma Subaşı sonunda evleniyor: Düğün tarihini açıkladı!
Skandal! Binlerce kişiye koronavirüs aşısı diye bakın ne enjekte edildi
Kan donduran olay: 5 yaşındaki kızını betona gömdükten sonra komodin olarak kullandı
TikTok'ta yeni salgın! Uzmanlar ''Ölüme kadar götürebilir'' diyerek uyardı
Arda Güler hakkında bomba iddia: Gerçeği gizledi...
Bakan Çavuşoğlu'ndan ''ABD ve Rusya'' açıklaması
Kılıçdaroğlu'nun yeni vizyon kadrosu belli oldu
Soğuk havalara devam! Meteoroloji'den kar uyarısı geldi