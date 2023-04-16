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Dünyaca ünlü futbolcu kaza yaptı

Dünyaca ünlü futbolcu kaza yaptı
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İtalya Ligi Serie A'nın köklü kulüplerinden Lazio'nun kaptanı Ciro Immobile, ailesinin de içinde bulunduğu aracıyla seyahat ettiği esnada kaza yaptı.

Dünya futbolunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor! İtalya Ligi Serie A'nın en köklü kulüpleri arasında yer alan Lazio'nun 33 yaşındaki santrfor oyuncusu Ciro Immobile, bu sabah bir kazaya karıştı.

Lazio'nun kaptanı, Roma'da sabah saatlerinde içinde aile üyelerinin de bulunduğu aracıyla seyahat ettiği sırada bir tramvayla çarpıştı.

HASTANEDE KONTROL ALTINA ALINDI

Kaza sonrası Immobile ve çocukları da dahil olmak üzere 7 kişinin durumunun hastanede kontrol altına alındığı kaydedildi.

Immobile'nin aracında ağır maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Öte yandan İtalya Milli Takımı'nın da formasını giyen yıldız futbolcu, sağlık kendisi ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Etiketler kaza futbolcu Ciro Immobile
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