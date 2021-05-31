Dünyanın en iyi logoları arasına iki Türk takımı logosu da girdi
İngiliz The Sun gazetesi, tarafından seçilen Dünyanın en iyi kulüp logoları anketinde Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk 10'a girdi.
İngiliz The Sun gazetesi, en iyi 10 kulüp logosunu oylamaya sundu. Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta listede kendine yer bulmayı başardı.
FAS EKİBİ LİSTENİN BAŞINDA
Fenerbahçe'nin aldığı 76 bin 400 oyla 5'inci, Beşiktaş'ın 34 bin 400 oyla 10'uncu sırada yer aldığı listenin başında Fas'tan Raja Casablanca kulübünün logosu yer alırken. Raja Casablanca'nın 3 milyon 500 bin oy aldığı belirtildi.
Listenin zirvesinde yer alan Raja Casablanca logosu.
İşte The Sun'a göre dünyanın en güzel 10 kulüp logosu ve aldıkları oy sayısı:
Raja Casablanca (Fas) 3milyon 500 bin
Al Ahly (Mısır) 3 milyon
Fluminense (Brezilya) 169 bin 200
Real Madrid (İspanya) 134 bin 200
Fenerbahçe (Türkiye) 76 bin 400
Liverpool (İngiltere) 75 bin 900
Barcelona (İspanya) 74 bin 900
Colo-Colo (Şili) 66 bin 800
CSKA (Rusya) 42 bin 900
Beşiktaş (Türkiye) 34 bin 400
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