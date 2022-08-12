Dursun Özbek anlaştı, Okan Buruk veto etti
Galatasaraylı taraftarların çok istediği Evander ile anlaşan Dursun Özbek'in bu transferine Okan Buruk'tan veto geldi.
Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Şu ana kadar yapılan transferlerle taraftarını mutlu eden sarı-kırmızılılarda uzun süredir görüşülen Evander'den vazgeçildi.
OKAN BURUK VETO ETTİ
24 yaşındaki Evander ile her konuda anlaşma sağlayan Dursun Özbek, Okan Buruk'a oyuncuyu isteyip istemediğini sordu. Okan Buruk, Evander'i veto ederek kadroda istemediğini söyledi. Taraftarın çok istediği Evander transferi böylece kapanmış oldu.
KALABALIK İSTEMİYOR
Okan Buruk'un orta saha bölgesine artık transfer istemediği ve kalabalık oyuncu grubunun uzun vadede problem yaratacağını öne sürmesinin ardından bu transferi veto ettiği ifade edildi.
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