Dursun Özbek'ten Ali Koç'un çağrısına jet yanıt

alatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un canlı yayın çağrısına kulübün sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki tartışma devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Eğer cesaretiniz varsa, tüm bu manipülasyon, algı ve iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz her yerde yüz yüze canlı yayına davet ediyorum" dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise bu çağrıya cevap verdi.

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"İNSANLARI KANDIRMAKTAN VAZGEÇTİN"

Dursun Özbek, yaptığı yazılı açıklamayla Ali Koç'a sert cevap verdi. Özbek'in açıklamasındaki "Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum" sözleri dikkat çekti.

İşte Özbek'in yaptığı açıklama:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç,

Tarafıma yaptığınız çağrı metnini okudum. Kullandığınız üslubu üzüntüyle karşıladım.

Bugün yaptığım konuşmanın metninde geçen bir bölümle size cevap vermek istiyorum. Zira içinde bulunduğunuz ruh halini ve davranışlarınızı çok iyi anlattığını düşünüyorum:

'Biz, sizinle bu kadar düşük seviyede rekabet etmek istemiyoruz. İftiralarla ayak oyunlarıyla rekabeti aşağı çekmeye çalı şıyorsunuz, bunu reddediyoruz. Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan, manipüle etmekten vazgeçin. Köhnemiş bir zihniyetle, kendi taraftarınızı kandırmak, onlara iyi görünmek için uğraşmaktan vazgeçin.'

Son bir ümitle, bizi çekmeye çalıştığınız seviyeyi görüyoruz. İşte tam olarak bizim düşmek istemediğimiz seviye budur.

"Saygılarımla, Dursun Aydın Özbek Galatasaray Spor Kulübü Başkanı