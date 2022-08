Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızın durgunlaştığını söylemek mümkün değil” dedi.

Galatasaray Kulübü, Nef Stadyumu’nda gerçekleştirilen törende Petrol Ofisi ile kadın futbol takımının isim ve forma göğüs sponsoru konusunda anlaşma imzaladı. Toplantıya Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Petrol Ofisi’nde 1 Eylül itibarıyla CEO’luk görevini üstlenecek olan Mehmet Abbasoğlu katıldı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, toplantıda yaptığı açıklamada, “Çok önemli bir toplantı için bir araya geldik. Galatasaray her branşta ilk olmayı başarmış bir kulüp. Kadın futbolunda da görevini yerine getirmiştir. Dolayısıyla bugün burada çok önemli bir anlaşma için bir araya geldik. İşbirliğinin üreteceği fayda, Türkiye için olacaktır. Özellikle kadın futbolu yeni gelişmekte olan bir branşımız. Bunun Türk futboluna katkısından şüphem yok. Mehmet beye, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu birlikteliğin faydalarını ödümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Bu işbirliği isim ve forma sponsorluğu çerçevesinde. İki markanın birbirine katkısı çok önemli. Detayların iki kurum arasında kalması gerekiyor. Yeni sezonda göreceğiz ne kadar başarılı bir oluşum olduğunu. Benim beklentim çok yüksek. Artık bizim kadın futbolunun yurt dışına da taşınması lazım. Galatasaray biliyorsunuz ilklerin takımı. En önemli çabalarımızdan birisi kadın futbol takımımızı Avrupa’ya taşımak” diye konuştu.

“GALATASARAY ADINA ÇOK FARKLI BİR SEZON OLACAK”

“Kadın futbolu ve kadın basketboluyla ilgili kurumların teveccühü yeteri kadar fazla” diyen başkan Özbek, “Kadın futbolunun yanına Petrol Ofisi gibi bir kurum kadın futboluna sponsor olmak istiyor. Hem isim hem de forma ile destek olmak istiyor. Galatasaray adına özellikle çok farklı bir sezon olacak. Kadın basketbolu içinde görüşmelerimiz devam ediyor. Orada da teveccüh yeteri kadar fazla. Bunun Türkiye açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kulüp olarak kadınların da erkekler kadar başarılı olabileceklerini biz bu sene göstereceğiz” dedi.

“TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Özbek, “Transfer sezonundayız, önümüzde 10 günden fazla bir süre var. Tabii transfer detaylarının çok açıkça basında paylaşılması aleyhimize durum yaratıyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Size bilgi akışı biraz yavaş ama bunu kabullenmek lazım. Çalışmalarımızın durgunlaştığını söylemek mümkün değil. Bu hafta sonu Trabzonspor ile önemli bir maç oynayacağız. Takımımız oldukça motive. Pazar günkü maç güzel bir maç olacak. Seyri güzel bir maç ortaya çıkacaktır. Neticesini de hep berabere göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“KEMERBURGAZ’DA İNŞAATA ÇOK KISA SÜREDE BAŞLIYORUZ”

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, projelerle ilgili ise şunları söyledi:

“Biz seçim döneminde yaptığımız buluşmalarda genel kurul üyelerimize ne dediysek aynısını yapıyoruz. Bahsettiğimiz projeleri bir bir uygulamaya geçtik. Galatasaray Adası bunlardan bir tanesi. 20-25 gün gibi kısa sürede kullanıma açtık. Orada tam bir aile ortamı var. Bunun Galatasaray camiasına büyük bir enerji getirdiğini düşünüyorum. Mecidiyeköy’deki binamız uzun zamandır atıl vaziyette duruyordu. Projemizi yeniledik. Satış ofisimizi kurduk. Orada rezidans yapmak üzere büyük destek gelecek bir proje geliştirdik. Kemerburgaz’da çalışmalarımız bitti. Oraya da Metin Oktay Tesisleri’ni Florya’dan taşımak üzere önümüzdeki günlerde temel atma töreni yapacağız. Buna ihtiyacımız vardı. Florya’daki tesisler bundan 40-45 sene evvel yapılmış tesisler. Burası Galatasaray’a birçok manada dar geliyor. Bunları yapanlara teşekkür etmek lazım ama artık bu tesis Galatasaray için uygun tesis değil. Bunu daha önceki başkanlık dönemimde de söylemiştim. Galatasaray yeni, kendisine yakışan tesislere kavuşmasının gereği var. Kemerburgaz, 6 futbol tesisinin olduğu, konaklamanın olduğu, tüm ihtiyaçların karşılandığı bir yer olacak. İnşaata çok kısa sürede başlıyoruz. Diğer bir projemiz de Florya’daki arazimizin geliştirilmesi. İlave arazilerin satın alınması konusunda da kısa zamanda çalışmalara başlayacağız. Galatasaray’a finansal açıdan büyük bir fayda getireceğiz. Galatasaray camiasını rahatsız eden Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak istiyoruz. Bunu defalarca söyledim. Bizim elimizdeki gayrimenkullerimizi geliştirmek suretiyle ortaya çıkacak fon büyük bir fon. Bu geliştirmeyi yapıp bu fonla öncelikle Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak istiyoruz. Yıllık 400 milyon TL faiz ödüyoruz. Hiçbir kulüp bu faizle sürdürülebilir bir başarı yakalayamaz. Galatasaray Kulübü hiçbir zaman finansal arayış içinde olmadan başarılarını sürdürmek zorundadır. Bir salon projemiz vardı. 5-6 sene evvel projesini yaptık ve inşaat ruhsatını aldık. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin yaşayan bir yer olmasını hedefledik. Sadece maç oynamak değil, yaşayan bir ortam yapıp her gün taraftarımızı burada görmenin peşindeydik. Maalesef 5-6 sene geçti ve alınan ruhsatın yenilenmesi gerekiyor. Onun çalışmaları içindeyiz. Bu projeleri sırasıyla yapıyoruz. Salon projesine çok inanıyorum. Bugün finansal kuruluşlara gidin sorun, ‘3-4 büyük kulüp içinde finansal yapısı en iyi olan kulüp hangisi?’ sorusuna alacağınız cevap net Galatasaray. Galatasaray böyle bir duruma nasıl gelmiş, geçmişte üretilen geliştirilen gayrimenkuller çerçevesinde bundan 3-4 sene evvele bakıldığını zaman 160-170 milyon dolarlık kaynak sağladı. Bizim spor dışındaki kaynakları harekete geçirme zorunluluğumuz var. Bütün kulüpler bu tip faaliyetleri yaratmak zorundadırlar. Aksi taktirde sürdürülebilir yapıyı oluşturmaları mümkün değil. Seçim döneminde biz oluşturulan büyük kaynağın Galatasaray’ın sportif faaliyetlerine nasıl destek vereceğini anlattık. Galatasaray’ın bu faaliyetlerinin Türk sporu için örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Takribi 2 yıllık bir süre zarfında bu yapılandırmadan çıkacağız. Yaptığımız projeleri, nasıl hesap yaptığımızı onlara da anlatıyoruz. Orta vadede bundan çıkacağız. Sadece Galatasaray değil bu yapıyı bütün kulüplerin sürdürmesini düşünüyorum.”

"STADYUM KONUSUNDA DAHA İYİ BİR İSİM SPONSORU PEŞİNDE KOŞUYORUZ"

Stadyum isim sponsorluğu değişimi hakkında ise başkan Özbek, “Çalışmalarımız devam ediyor. Şu an sponsorumuz Nef. Buradan Erden Timur’a teşekkür ediyorum. Çalışmalarına her yönden devam ediyor. Şu an onun üzerinde çalışıyoruz. Daha iyi bir sponsor peşinde koşuyoruz. Şu an fazla detay vermenin gerekli olmadığını düşünüyorum. Kısa sürede sonuçlanırsa detaylı bildiği aktaracağız” dedi.

Petrol Ofisi CEO’su Mehmet Abbasoğlu ise toplantıda, “Biz 2017’den beri sosyal sorumluluk prensibiyle yola çıkarak Altınordu Kulübü’nün destekçisiyiz. Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın son transferlerini görünce bizim tabi sadece Türkiye’de değil yurt dışında da beklentimiz yükseldi. Bizim amacımız bunun üzerine koyarak devam etmek. 4 büyük kulübümüz devam ediyor. Gönül ister ki bu tür destekler devam etsin. Bizim amacımız bunun üzerine koyarak devam etmek. Mahremiyet kapsamında bazı teknik detaylara girmemiz mümkün değil. İnşallah Allah uzun bir yolculuk nasip eder. Hep destek, tam destek” diye konuştu.