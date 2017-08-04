Eljif Elmas görücüye çıkıyor

Fenerbahçe büyük umutlarla transfer ettiği ancak 18 yaşından küçük olması nedeniyle henüz profesyonel sözleşme imzalatamadığı Eljif Elmas, Sarı-Lacivertli takımdaki ilk hazırlık maçına çıkıyor. Sporx’in haberine göre; Fenerbahçe’nin Cagliari ile 7 Ağustos Pazartesi günü oynayacağı hazırlık maçının kadrosunda yer verilecek olan Eljif Elmas, büyük bir sürpriz olmazsa teknik direktör Aykut Kocaman tarafından sahaya sürülecek.

FIFA’DAN İZİN BEKLENİYOR

Yoğun uğraşları sonrası ailesiyle birlikte İstanbul’a getirilen 17’lik genç yetenek konusunda FIFA’ya başvuran Sarı-Lacivertliler, gerekli iznin alınması halinde Makedon asıllı oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacak. Kanarya, 24 Eylül’de 18 yaşına girecek olan ve bu tarihten önce profesyonel sözleşmeye belli şartlar dışında imza atamayan Eljif’i, FIFA’dan çıkacak olumlu sonuca göre A takımda oynatmayı planlıyor.

Avrupa’nın önemli takımlarının da transfer listesinde olan Eljif için en ciddi talibinin Arsenal olduğu biliniyordu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Eljif’in 50 milyon euroluk bir bonservis bedelinde bir potansiyele sahip olduğunu dile getirmişti.