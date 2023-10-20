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Erden Timur, PFDK'ya sevk edildi

Erden Timur, PFDK'ya sevk edildi
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, sportmenliğe aykırı hareketi hareketi ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Galatasaray A.Ş. Kulübü idarecisi ERDEN TİMUR 'un 17.10.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Etiketler Galatasaray erden timur pfdk
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