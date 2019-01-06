Eren Derdiyok için flaş transfer sözleri!

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, TRT Spor'a bağlanarak gündemi değerlendirdi.

Hedefimiz oyuncu yetiştirip satmak. Malatyaspor ve tüm Türkiye bunu yapmalı ama tesis yetersizliği olduğu için oyuncu alıp satmaya yöneliyoruz. Transferler için oyuncu satmamız lazım. Altyapı ve ekonomik olarak hedeflerimiz var.

Sadık’a Beşiktaş ve Fenerbahçe talipti. Sadık karşılığında Barış’ı kiralık ve Yiğithan’ı bonservisiyle aldık. Ayrıca 750 bin Euro da para aldık. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ikili ilişkilerimiz var. Malatyaspor’un menfaatleri ve Sadık’ın isteğini dikkate aldık. Sadık da Fenerbahçe’ye gitmek istedi. Üç tarafın da mutlu olması lazım.

"HER FUTBOLCUNUN HAYALİ BÜYÜK TAKIMLARDA OYNAMAKTIR"

Boutaib de çok önemliydi. Emekleri için teşekkür ediyoruz. Burada oyuncu değerini bulduğu zaman vermek zorundasınız, hele Anadolu takımıysanız. Her futbolcunun hayali büyük takımlarda oynamaktır. Boutabib için de 1.5 milyon Euro aldık. Bunlar bizim için önemli rakamlar.

Transferde kulübün maddi anlamda menfaatleri ve oyuncunun menfaatleri önemli. Değerini bulan her futbolcu bizde satılabilir.

"GERÇEKÇİ OLMAK LAZIM"

Biz 4.5 yıldır görevdeyiz. Hedeflerimizi koya koya gittik. Sabırlı ve dürüst olduk. Yönetim kurulu ile beraber, teknik heyetimiz, sportif direktörümüz, çalışanlarımız ve taraftarımızla beraber büyük başarılara imza attık. Süper Lig’de de iyi konumdayız. İlk yarı hedefimiz 27 puandı, 29 puanda bitirdik. Takımlara baktığınız zaman performans düşüşü var. Hedefimizi ilk 6 olarak belirledik. Hedefe doğru gitmek ve gerçekçi olmak lazım. Kendimize inanıyoruz, iyi takımız ama haddimizi de biliyoruz.

"EREN DERDİYOK GÜNDEMİMİZDE YOK"

Eren Derdiyok önemli bir oyuncu. Galatasaray’da bana göre iyi bir performans gösterdi. Şu anda gündemimizde yok ama hocamız isterse değerlendirilebilir. Gündemimizde oyuncular var. Giden oyuncuların yerini doldurmamız lazım.

