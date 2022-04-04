Erman Toroğlu'nun kitabından gündemi sarsan iddia: ''Şenol Güneş şike yaptı''

Eskiden hakemlik ve futbolculuk kariyeri bulunan, şimdilerde spor yorumculuğu yapan Erman Toroğlu çıkardığı kitabında olay yaratan şike iddialarında bulundu.

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, çok çarpıcı iddialarla gündeme damgasını vurdu. Toroğlu, Hamit Turan'ın yazdığı "Oynadım, Oynattım, Oynatalım - Erman Toroğlu Kitabı" isimli kitabını yayımladı. Kitapta birçok tartışmaya yol açacak olan konu başlıkları yer aldı. İddiaların en başında ise Şenol Güneş hakkında yazılanlar geldi. Toroğlu, Şenol Güneş'in 1977 yılında şike yaptığını ifade etti.

"ZONGULDAKSPOR'DAN PARA ALDILAR"

Eskiden hakemlik ve futbolculuk kariyeri bulunan, şimdilerde spor yorumculuğu yapan Erman Toroğlu, 1976-1977 sezonunda Trabzonsporlu futbolcuların Zonguldakspor'dan para aldığını öne sürerken, bordo - mavili takımın file bekçisi Şenol Güneş'in o dönemki yönetimle yaptığı konuşmayı açıkladı.

İŞTE TOROĞLU'NUN KİTABINDA YER ALAN O İDDİA:

"TRABZONSPOR'U LEKELEYECEKSİNİZ"

"Genelde maç satmayı futbolcular bireysel yaparlar. Ama bazen de çok özel durumlarda organize olan birkaç futbolcu da olabiliyor! 1976-1977 sezonu... Trabzonspor 43 puanla şampiyon oluyor. İçerideki 15 maçın 14'ünü kazanıyor. Ligin son haftasında içeride oynayacağı Zonguldak maçında nedendir bilinmez berabere kalıyor! Maçtan önce futbolculara para geldiği iddia ediliyor, yönetimin haberi yok. Trabzonspor santraforu Necmi Perekli (o sezon 21 golle Gol Kralı olmuştu) futbolculara. "Hiçbiriniz yaramazsınız," diyor. Ahmet Suat Özyazıcı'ya dönerek, "Sen de bu işe dâhilsin, yaptığınız iş doğru değil. Trabzonspor'u lekeleyeceksiniz." diyor ve kampı terk ederek arabasına biniyor Erzurum'a doğru yola çıkıyor. Ve ertesi günü maç 0-0 bitince 26 puana çıkan Zongludakspor kümede kalıyor, 25 puanlı Göztepe küme düşüyor."



"ŞENOL GÜNEŞ ALDIĞI PARAYI TADİLATA HARCAMIŞ"

"Maçın akabinde yönetimin haberi oluyor ve büyük tepki gösteriyor. Futbolcuların hepsine çağrı yapıyorlar. "Aldığınız paraları getirin, Zonguldak'a geri göndereceğiz." diyorlar. Bir kısım futbolcu getiriyor, bir kısmı getirmiyor. Getirmeyenlerden Şenol Güneş yönetime şöyle bir açıklama yapıyor: 'Evde tadilat yaptım ve parayı harcadım.' Bu futbolcuların bir kısmının seneye transfer konuşmalarında aldıkları paralar yönetim tarafından tahsil ediliyor."

"MAHKEMEYE VERMEZSEN ADAM DEĞİLSİN"

"Bunun üzerine Şenol Güneş beni iki defa aradı. İkinci aradığında Ankara'da arkadaşlarla öğle yemeği yiyordum. Bana dedi ki "Ben gol yemedim ki, nasıl şike yapmış oluyorum?" Ben de "Gol yemene gerek yok, para almışsınız. Parayı niye aldınız?" deyince cevap veremiyor. Parayı almadım diyemiyor, gol yemedim diyordu sadece. "Sen bunu hep yazıyorsun, ben seni mahkemeye vereceğim," dedi. Ben de "Vermezsen adam değilsin," dedim. Ağzını bozmaya yeltendi. "Bak telefon açıp ağzını bozarsan, ben de bozarım, yakışık almaz," dedim. Yine, "Seni mahkemeye vereceğim" dedi. Ben de, "Sana bir kıyak yapayım mı?" dedim. "Neymiş o kıyak?" dedi. "Necmi Ağabey'inle konuş, ondan sonra beni mahkemeye ver," dedim. Bu bir anda durdu, kem küm etti, "Ben Necmi Ağabey'le ne konuşacağım ki?" diye sordu. "Bak hâlâ kafan çalışmıyor," dedim. Telefonu kapattı."

"SEPET METİN, 'BENİ VURURLAR' DEDİ"

Bu şike olayıyla ilgili bir gün "Sepet Metin" ile anlaştım, "Sana Zonguldak'ta bir ev ve bir araba alacağım, konuşur musun?" dedim. "Sepet Metin" dediğim adam, Türkiye'de yapılan şikelerin yüzde 80'inini bilen adam! Trabzonsporlu bazı futbolcularla Zonguldakspor arasındaki şikeyi ayarlayan adamın da o olduğu, futbol camiasında çokça dile getiriliyordu. Sepet Metin, "Hallederiz hocam," dedi. O zaman Show TV'ye yeni başlamıştım. Hazırlığımızı iki gün yaptık, Sepet Metin ile buluşup çekim yapacağız. Ancak buluşmamıza iki gün kala telefon açtı Sepet Metin, "Ermancığım, düşündüm taşındım, yapamayacağım. Beni vururlar." dedi.