Eşref Hamamcıoğlu: İbrasızlık Galatasaray'a hiç yakışmadı

Galatasaray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, nisan ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Kulübün yıllık olağan genel kurulunda yaşananları hatırlatan Hamamcıoğlu, “Mayıs 2018’den beri yönetimde olan Mustafa Cengiz ve yönetimi mali açıdan ibra edilmiş ancak idari açıdan edilmemiştir. Ayrıca sunulan denetim raporu da yapılan oylamada kabul görmemiştir. Ancak genel kurul sonrasında yönetim kurulu hukuki haklarını kullanarak mahkemeye gitmeye tercih etmiş, her iki ibrasızlık konusunda da tedbir kararı almıştır. Her ne kadar kulübümüz mevcut tüzüğümüze göre yönetilse de kanunlarımız, alınan mahkeme kararı her şeyin üstündedir” diye konuştu.

Genel kurul sonrasında çıkan ibrasızlık durumunun 114 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Galatasaray’a yakışmadığını ifade eden Divan Başkanı Hamamcıoğlu, “Söz konusu genel kurulda söz alan konuşmacıların ve oylama sırasında iradelerini ifade eden üyelerin kararları çok önemlidir ve demokrasilerde yok sayılamaz. Bu genel kuruldan çıkan sonucu çok çok iyi analiz etmeliyiz. Bu ibrasızlığı küçük bir grubun organizasyonu veya komplo olarak görmek, olumlu olumsuz oylar arasındaki farkı küçümsemek, liseli-lisesiz mücadelesine indirgemek çok kolaycılık olacaktır. Kulübümüzün hatalarından ders çıkartarak gelişmesine engel teşkil edecektir diye düşünüyoruz. Bu olaylardan sonra yaşanan süreç, paydaşlarımız arasındaki çatışma görüntüsü, ötekileştirme çabaları üzücü ve endişe verici bir aşamaya gelmiştir” şeklinde konuştu.

Galatasaray’da farklı fikirlerin olduğunu söyleyen Eşref Hamamcıoğlu, “Bu kulübün en büyük zenginliği budur. Galatasaray sadece futbol takımı değildir. Ancak tüm sportif branşlarda daima birincilik hedefleyen, lisesi olan, üniversitesi olan, yardımlaşma vakıfları ve dernekleri olan, dünyanın dört bir yanına yayılmış milyonlarca taraftarı olan bir kurumdur. Galatasaray’da gruplar ve taraflar yoktur. Ancak paydaşları vardır” dedi.