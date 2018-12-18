  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 18 Aralık 2018 16:40

Evkur Yeni Malatyaspor binasına saldıran 3 kişi tutuklandı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp binasına silahlı saldırıda bulunulmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Evkur Yeni Malatyaspor binasına saldıran 3 kişi tutuklandı
A+ A-

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 16 Aralık'ta Antalyaspor maçı için kampta olan sarı-siyahlı takımın Orduzu Pınarbaşı'ndaki kulüp binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açılmasıyla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürdü.

Güvenlik görevlilerinin tesis çevresinden iki kişinin kaçtığını belirtmesi üzerine araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, yürüttükleri detaylı soruşturmada, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakılırken nöbetçi hakimliğe sevk edilen 3 zanlı ise tutuklandı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un Orduzu Pınarbaşı'ndaki kulüp binasına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açılmış, olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, yaptıkları incelemede binaya 3 kurşunun isabet ettiğini belirlemişti.

Evkur yeni Malatyaspor , Spor Toto Süper Lig
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM