Fatih Terim, Panathinaikos'ta galibiyetle başladı
Panathinaikos, Fatih Terim yönetiminde çıktığı ilk resmi maçta PAS Giannina'yı 2-0 mağlup etti.
Yunanistan Süper Ligi'nin 16. haftasında Fatih Terim'in yönetimindeki Panathinaikos evinde Michalis Grigoriou'nun ekibi PAS Giannina'yı konuk etti.
Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos 2-0 kazanırken goller; 25. dakikada Fotis Ioannidis ve 48. dakikada Tonny Vilhena'dan geldi.
Fatih Terim yönetiminde çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrılan Panathinaikos puanını 37'ye yükseltirken, PAS Giannina 9 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Panathinaikos evinde Panaitolikos'u konuk ederken, PAS Giannina sahasında Asteras'ı ağırlayacak.
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